Mersin'de Akdeniz Belediyesi 6 yaşa kadar ücretsiz gelişim taraması hizmeti veriyor
Mersin'de Akdeniz Belediyesi, 6 yaşa kadar olan çocuklara yönelik ücretsiz gelişim taraması hizmeti sunuyor. Erken çocukluk dönemindeki gelişimsel risklerin belirlenmesine yönelik testler uzman psikologlar tarafından uygulanıyor. Ailelere ayrıca danışmanlık hizmeti de veriliyor.
Belediyenin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Kültür ve Sanat Evleri'nde erken çocukluk döneminde gelişimsel risklerin belirlenmesine yönelik "Denver Gelişimsel Tarama Testi" yapılıyor.
Uzman psikologlar eşliğinde uygulanan testte, çocuklar ve ebeveynleriyle birebir görüşmeler yapılıyor.
Test sürecinde çocukların yaş dönemlerine uygun gelişim gösterip göstermediği değerlendiriliyor.
Değerlendirme sonrası ailelere danışmanlık hizmeti de sunuluyor.