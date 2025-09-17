Haberler

Mersin'de 5 Yaşındaki Çocuğu Bıçakla Öldüren Anne Tutuklandı

Mersin'de 15 Eylül'de 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel K'yi bıçakla öldüren Revşan D, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Çocuğun cenazesi Güneykent Mezarlığı'na defnedildi.

Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 15 Eylül'de 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel K'yi bıçakla öldüren Revşan D'nin (27), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, çocuğun cenazesinin Güneykent Mezarlığı'nda defnedildiği öğrenildi.

Toroslar ilçesinde 15 Eylül'de Mevlana Mahallesi'ndeki apartmanda Revşan D, henüz belirlenmeyen nedenle oğlu Mert Veysel K'nin boğazını bıçakla kesmiş, bazı aile yakınları ve komşular tarafından hastaneye götürülen çocuk hayatını kaybetmişti.

Polis, 4 çocuk annesi Revşan D'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
