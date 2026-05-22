Mersin'de 317 bin 285 adet sentetik ecza ele geçirildi: 1 tutuklu

MERSİN'de polisin teknik ve fiziki takip sonucu durdurduğu araçta yapılan aramada 317 bin 285 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu ile yakalanan Y.K., tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında Akdeniz ilçesinde bir araçta yüklü miktarda narkotik madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takip sonucunda durdurulan araçta yapılan aramada 317 bin 285 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucuyla yakalanan Y.K., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı suln ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı