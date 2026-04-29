Mersin'de 3 katlı binanın çatısından düşen işçi öldü

MERSİN'in Anamur ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen Kemal Tatar, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Anamur ilçesinde meydana geldi. 3 katlı binanın çatı montajında çalışan Kemal Tatar, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tatar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tatar'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelenin ardından morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı