Mersin'de 21 Hükümlü Yakalandı

Mersin'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 hükümlü ile aranan 35 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından 21 hükümlü cezaevine götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.