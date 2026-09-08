Mersin'de 2 kilogram esrar ele geçirildi
Mersin'de 2 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de 2 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Toroslar ilçesinde operasyon düzenlendi.
Şüpheliler Enes K. (26) ve Doğan Ş'nin (34) araçları ile ikametlerinde arama yapan ekipler, 2 kilogram esrar buldu.
Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA