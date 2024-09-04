Mersin'de 2 kilo 697 esrar ve 212 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'in Erdemli, Çamlıyayla ve Mut ilçelerinde yapılan operasyonda, 2 kilo 697 esrar ve 212 kök Hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de 2 kilo 697 esrar ve 212 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli, Çamlıyayla ve Mut ilçelerinde uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen ikametlere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 2 kilo 697 esrar, 212 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarma komutanlığına götürüldü.