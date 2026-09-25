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Mersin'de 14-20 Eylül'deki uyuşturucu operasyonunda 163 şüpheliden 18'i tutuklandı

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Mersin'de 14-20 Eylül'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 163 şüpheliden 18'i tutuklandı. Operasyonlarda 328 bin 127 uyuşturucu hap ile 1 kilo 441 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 1874 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 163 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, 14-20 Eylül'de emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 328 bin 127 uyuşturucu hap, 1 kilo 441 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 2 tüfek, 3 tabanca ve 81 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 163 şüpheliden 18'i adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ve "Narko-Yetişkin" faaliyetleri kapsamında 1874 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA
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