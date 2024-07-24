Mersin'de 13 yaşındaki kız kayboldu

MERSİN'de dün sabah evden çıkan 13 yaşındaki Nesrin Erez geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde oturan Nesrin Erez'den dün sabah evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kızlarının cep telefonunu arayan ancak ulaşamayan ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirten Erez ailesi, bulunması için yardım istedi.