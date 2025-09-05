Mersin'de 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" yapıldı.

Uygulamada yakalanan 12 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Çalışmada, yol izin belgesi olmadan Mersin'e gelen bir yabancı uyruklu da ikamet ettiği kente gönderildi.