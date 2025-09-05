Haberler

Mersin'de 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde gerçekleştirilen 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' kapsamında 12 düzensiz göçmen yakalandı ve işlemlerinden sonra Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" yapıldı.

Uygulamada yakalanan 12 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Çalışmada, yol izin belgesi olmadan Mersin'e gelen bir yabancı uyruklu da ikamet ettiği kente gönderildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
