Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
Mersin Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir program düzenledi. Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'nın kutlama konuşmasıyla devam etti.
Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Program fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel