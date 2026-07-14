Mersin'de 1 haftada 1307 araç trafikten men edildi

Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 118 bin 72 araçtan 1307'si trafikten men edildi.

Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 6-12 Temmuz'da çeşitli denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde 118 bin 72 araç kontrol eden ekipler, eksiklik tespit edilen 1307'sini trafikten men etti.

Aynı tarihlerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası veya araması olan 778 kişi yakalandı.

"Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında da 580 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, kontroller sonucu 13 kişi, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.