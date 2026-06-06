Mersin'de nikah salonlarında 06.06.2026 yoğunluğu
Mersin'de evlilik yıl dönümlerini kolay hatırlamak isteyen çiftler, aylar öncesinden randevu alarak 06.06.2026 tarihinde nikah masasına oturdu. Büyükşehir Belediyesi'nde 18 çift evlendi.
Mersin'de en mutlu günlerini unutulmaz kılmaz isteyen çiftler, aylar öncesinden nikah tarihi aldı. Kent merkezinde ve ilçelerdeki evlendirme dairelerinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Evlilik yıl dönümlerinin kolay hatırlanmasını isteyen çiftler, bu özel günde nikah masasına oturdu. Aylar öncesinden gün alarak, 6.06.2026 tarihini tercih eden 18 çift, Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi içerisinde yer alan nikah salonunda birlikteliğe 'Evet' dedi.
6 AY ÖNCESİNDEN RANDEVU ALDILAR
Büyükşehir Belediyesinde görevli nikah memuru Dilek Yörük, çiftlerin 1 Ocak itibariyle 06.06.2026 tarihine gün aldıklarını söyledi. Sabah saatlerinden itibaren yoğunluklarının başladığını kaydeden Yörük, "Çiftlerimiz çok mutlu. Bugünü unutmamak için nikahlarını kıyıyorlar. Biz de onlarla birlikteyiz. Bugün bütün memuru arkadaşlarımız aynı yoğunlukta mesai harcıyor. Çiftlerimize mutluluklar diliyorum" dedi.