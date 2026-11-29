Mersin Cemevi'nde Alevilerin sorunları ve hak talepleri panelde ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Cemevi'nde düzenlenen “Geçmişten Günümüze Alevilerin Sorunları ve Hak Talepleri” paneline farklı siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Alevilerin inançsal, toplumsal ve hukuksal sorunlarının ele alındığı panel, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.
Mersin'de farklı siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla "Geçmişten Günümüze Alevilerin Sorunları ve Hak Talepleri" paneli düzenlendi.
Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Başkanı Hasan Kılavuz, Mersin Cemevi'nde gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasında, Alevilerin inançsal, toplumsal ve hukuksal sorunlarına ilişkin anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ve Yeni Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu de panelde birer konuşma yaptı.
Panel, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.