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Mersin Büyükşehir soruşturmasında Vahap Seçer hakkında adli işlem başlatıldı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 314 ihale ve doğrudan temin dosyası incelendi; bilirkişi raporunda 330 milyon 945 bin 227,47 TL kamu zararı olduğu ifade edildi. Bugünkü operasyonda Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 11 Mart'ta belediye yerleşkesinde gerçekleştirilen aramalarda 4 şirkete ait toplam 314 ihale ve doğrudan temin dosyasına el konuldu. Dosyalar incelenmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 14 Temmuz tarihli bilirkişi raporunda; 13 ihale ile 63 doğrudan temin dosyasında yolsuzlukların tespit edildiği belirtildi. Toplam kamu zararının 330 milyon 945 bin 227,47 TL olduğu ifade edildi. Raporda; ihale şartnamelerinde belirli marka veya modele yönelik düzenlemeler yapılması, rekabeti sınırlayan uygulamalar, ihale usulüyle yapılması gereken alımların kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi, limit üzerinde doğrudan temin yapılması ve bazı araç kiralama işlemlerine ilişkin faturaların dosyalarda bulunmaması gibi hususlara yer verildi.

İHALE VE DOĞRUDAN TEMİNLERİN BELİRLİ FİRMALARA YÖNLENDİRİLDİĞİ İDDİASI

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından 314 dosya üzerinde yapılan incelemelerde 51 firma sahibinin ifadesi alındı. Bunlardan 34'ü, ihale veya doğrudan temin dosyalarında kendi firmaları adına bulunan teklif kaşesi ve imzaların kendilerine ait olmadığını beyan etti. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında alınan bilgi sahibi ve tanık beyanlarında; belediyedeki bazı ihale ve doğrudan temin süreçlerinin belirli firmalara yönlendirildiği, teklif ve yaklaşık maliyet süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve bazı belediye yöneticileri ile şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği belirlendi. Bu doğrultuda HTS ve MASAK incelemeleri sonucu 5 şüpheli hakkında CMK'nın 135'inci maddesi kapsamında iletişimin denetlenmesi tedbiri uygulandı. Ayrıca farklı soruşturma dosyalarında belediyenin iştirak şirketleri, araç kiralamaları, organizasyon ve hizmet alımları ile çeşitli ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin incelemeler yürütüldü. Kamu İhale Kurumu ve belediyeden temin edilen yeni belgelerin de bilirkişi incelemesine tabi tutulmasına yönelik işlemlerin devam ettiği ifade edildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Bugün gerçekleştirilen operasyon kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın, kamu zararının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması, ihale ve doğrudan temin süreçlerindeki sorumlulukların belirlenmesi, para hareketlerinin ve varsa suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin tespit edilmesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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