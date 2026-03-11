Mersin Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla polis ekiplerince arama yapılıyor
Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde belediyenin Akdeniz ilçesindeki binasına gitti.
Polis ekiplerinin belediyedeki incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA / Serkan Avci