Mersin Büyükşehir Belediyesinde 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla polis ekiplerince arama yapılıyor
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde arama başlattı. Polis ekipleri, belediyenin Akdeniz ilçesindeki binasında incelemelerde bulunuyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesinde polis ekiplerince arama yapılıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde belediyenin Akdeniz ilçesindeki binasına gitti.

Polis ekiplerinin belediyedeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Avci
