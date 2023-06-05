Mersin Büyükşehir Belediyesi Anamur'da Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur ilçesinde cadde, sokak ve kaldırımları süpürerek temizlik çalışmalarına devam ediyor. Temizlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevlileri her gün rutin olarak Anamur'un 21 caddesini 13 personel ile düzenli olarak temizliyor. Anamurlu vatandaşlar yapılan temizlik çalışmalarından memnun olduklarını belirtiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkeze en uzak ilçe olan Anamur'da temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent için Mersin'in 13 ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Anamur sokaklarında görüntü kirliliği oluşmaması adına yaptıkları temizlik çalışmaları ile cadde, sokak ve kaldırımları süpürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk sahasına giren cadde ve sokaklar da tazyikli su ile yıkanarak temizleniyor.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Temizlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevlilerinden Yusuf Çıtırkı, temizlik işlemlerini her gün rutin olarak yürüttüklerini söyledi. Anamur'un 21 caddesini 13 personel ile düzenli olarak temizlediklerini belirten Çıtırkı, "Personelimiz ve süpürge aracımızla beraber, günlük faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Anamur'u daha temiz tutmaya çalışıyoruz. İnsanlarımız sokaklara çıkmadan temizlik işlerine başlıyor ve uyandıklarında daha temiz cadde ve sokaklarda yürüyüş yapmalarını sağlıyoruz" dedi.

İskele Mahallesi Muhtarı Hayrettin Haber de temizlik çalışmalarından memnun olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Temizlik konusunda arkadaşlar gerekeni yapıyor. Geceden başlıyorlar öğlene kadar çalışıyorlar. Sabahları süpürge araçları da katılıyor. Mahallemiz, Anamurluların rağbet ettiği ve gelip dinlenerek nefes aldığı bir yer olduğu için çabuk kirleniyor. Fakat Büyükşehir ekipleri temizlik konusunda ellerinden gelen hassasiyeti gösteriyor. Yolumuz da yapıldıktan sonra burası çok güzel oldu. Allah razı olsun Vahap Başkan'dan. Mahallemiz çok güzel bir görüntüye kavuştu. Her yer güzel, pırıl pırıl. Çiçeklerimiz de çok güzel. Şu anda kavşağımız da çok güzel oldu."

Yapılan temizlik çalışmaları sayesinde Anamur'un temiz bir görünüme kavuştuğunu söyleyen Anamurlu vatandaşlardan Ayşegül Küper de şöyle konuştu:

"Bu bölgenin önceki haliyle, şu anki hali arasında dağlar kadar fark var. Özellikle İskele için temizlik, çiçeklerin bakımı ve her konuda kesinlikle memnunuz. Başkanımız öyle bir sistem geliştirmiş ki, kirlenen yerler anında temizleniyor. Hiçbir şekilde o pislik orada kalmıyor. Çok memnunuz. Geçtiğimiz günlerde daha gün ağarmamıştı. Büyükşehir'de çalışan emekçi arkadaşlarımızın, erkenden kalkıp gelip buraları süpürdüğüne ve temizlediğine şahit olduk. Bu çok önemli. Şimdi önümüz yaz. Anamur yazın çok kalabalıklaşıyor. Temizlik de bizim için çok önemli oluyor."