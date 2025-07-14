Mersin Bozyazı'da Zirai Alan Yangını Söndürüldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Tekeli Mahallesi'nin Hayıtbükü mevkisinde çıkan zirai yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tekeli Mahallesi'nin Hayıtbükü mevkisindeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel