Mersin Bozyazı'da Şiddetli Rüzgar Çatılara Zarar Verdi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı devrildi. Gece saatlerinde başlayan sağanak sonrası yaşanan rüzgar, Merkez Mahallesi'nde hasara yol açtı. Belediye ekipleri, bölgede temizlik çalışmaları başlattı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı devrildi.
İlçede gece saatlerinde başlayan sağanağın ardından şiddetli rüzgar etkili oldu.
Rüzgar nedeniyle Merkez Mahallesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.
Bozyazı Belediye ekipleri mahallede temizlik çalışması yaptı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel