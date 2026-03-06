Bozyazı ilçesinde "Ramazanda Sağlık Programı" etkinlikleri sürüyor
Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi, ramazan ayı süresince vatandaşlara sağlık alanında bilgilendirme etkinlikleri düzenliyor. Denizci Mehmet Camisi önünde gerçekleştirilen etkinliklerde çeşitli sağlık taramaları yapılıyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Ramazanda Sağlık Programı" kapsamında etkinlikler devam ediyor.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik