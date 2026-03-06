Haberler

Bozyazı ilçesinde "Ramazanda Sağlık Programı" etkinlikleri sürüyor

Güncelleme:
Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi, ramazan ayı süresince vatandaşlara sağlık alanında bilgilendirme etkinlikleri düzenliyor. Denizci Mehmet Camisi önünde gerçekleştirilen etkinliklerde çeşitli sağlık taramaları yapılıyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Ramazanda Sağlık Programı" kapsamında etkinlikler devam ediyor.

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ramazan ayı kapsamında düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar sağlık alanında bilgilendiriliyor.

Denizci Mehmet Camisi önünde yapılan etkinlikler kapsamında vatandaşlara çeşitli taramalar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
