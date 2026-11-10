Mersin Bozyazı'da otomobilin çarptığı yaya Anamur Devlet Hastanesine götürüldü

Mersin Bozyazı'da otomobilin çarptığı yaya Anamur Devlet Hastanesine götürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde Çubukkoyağı Mahallesi D-400 kara yolunda otomobilin çarptığı yaya yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralanan yaya sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesine götürüldü.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
K.U. idaresindeki otomobil, Çubukkoyağı Mahallesi D-400 kara yolunda yaya A.Y'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.Y. sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA