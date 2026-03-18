AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Başkanı Gökhan Zor ve İlçe Müftüsü Yakup Avcı, vatandaşlarla birlikte oruçlarını açtı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.
Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen programda Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Zor ve İlçe Müftüsü Yakup Avcı, vatandaşlarla oruçlarını açtı, dua etti.
Zor, yaptığı konuşmada, ramazanın yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğunu söyledi.
İftar programlarının, vatandaşların kaynaşmasını sağladığını dile getiren Zor, katılımcılara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik