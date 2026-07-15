Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, kent protokolünü ziyaret etti
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek amacıyla Vali, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı ve Baro Başkanı'nı ziyaret etti.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Yasin Emre, kent protokolünü ziyaret etti.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Emre, kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek amacıyla kentte temaslarda bulundu.
Yasin Emre, programı kapsamında Mersin Valisi Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen ve Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir'i ziyaret etti.
Ziyaretlerde kurumlar arası işbirliği, koordinasyon ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.
Karşılıklı iyi niyet temennilerinin dile getirildiği görüşmelerde, Mersin'de adalet ve kamu hizmetlerinin uyum içerisinde yürütülmesinin önemine vurgu yapıldı.