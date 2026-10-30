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Mersin Aydıncık'ta sağanak sırasında çamurlu su denize ulaştı, kıyı kahverengi oldu

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Mersin Aydıncık'ta sağanak sırasında çamurlu su denize ulaştı, kıyı kahverengi oldu
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Mersin Aydıncık'ta sağanak sırasında yamaçlardan gelen çamurlu su denize karıştı ve kıyı kahverengi bir görünüm aldı. Bölgede toprak kaymaları görülürken balıkçı teknelerinin çevresi çamur ve taşlarla kaplandı; belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde yağış sırasında yamaçlardan akan çamurlu suyun denize ulaştığı kıyı şeridi kahverengiye döndü.

Aydıncık ilçesinde yaz aylarında büyük orman yangınının yaşandığı Eskiyürük Mahallesi Karatepe mevkisinde etkili olan sağanak sırasında yamaçlardan akan suyla denizin rengi değişti. Sahil kesiminde toprak kaymaları ve aşınmaların izleri görülürken, bazı noktalarda taş ve çamur birikintileri oluştu. Sahilde bulunan küçük balıkçı teknelerinin çevresi de yağışın taşıdığı malzemelerle kaplandı.

Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, çamurlu suyun Akdeniz'in mavi sularına karışarak geniş bir alana yayıldığı, kıyı şeridinin kahverengiye büründüğü görüldü. Belediye ekipleri, yağışın ardından bölgede temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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