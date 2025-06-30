Mersin Anamur'da Yaz Kur'an Kursları Başladı

Mersin Anamur'da Yaz Kur'an Kursları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, yaz Kur'an kurslarının önemine dikkat çekerek aileleri çocuklarının eğitim süreçlerine katılmaya davet etti. Kurslar, cami ve Kur'an kurslarında gerçekleştirilecek.

Mersin'in Anamur ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı.

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, camilerde çocuklarla bir araya gelerek Kur'an öğrenmenin ve camiye gelmenin önemli olduğunu söyledi.

Ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerini takip etmelerini isteyen Fidan, "Merkez, ilçe, belde ve köylerimizdeki tüm cami ve Kur'an kurslarımızda öğrencilerimizi bekliyoruz. Hocalarımız Kur'an, ibadet, İslam ahlakı, İslam tarihi ve dinimizin güzelliklerini çocuklarımıza aktarmak için büyük bir gayretle çalışacak." diye konuştu.

Fidan, yaz Kur'an kurslarında ailelerin desteğiyle daha güzel sonuçlar alacaklarına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz

Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz
Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten transfer itirafı

Beşiktaş'ı bu yüzden seçmiş
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.