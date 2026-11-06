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Mersin Anamur'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde 51 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramalarda 51 kök kenevir bitkisi, 145 gram tütünle karıştırılmış sentetik madde, 5 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan düzenek ve alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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