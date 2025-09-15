Haberler

Mersin Anamur'da İlköğretim Haftası Kutlamaları

Mersin Anamur'da İlköğretim Haftası Kutlamaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anamur'da İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından Şükrü Köymen İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde şiirler okundu ve halk oyunları sergilendi. Kaymakam Kemal Duru, eğitimin önemine dikkat çekti ve öğrencilere hediyeler dağıttı.

Mersin'in Anamur ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Şükrü Köymen İlkokulu'nda devam eden programda şiir okundu, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sergilendi.

Kaymakam Kemal Duru, burada yaptığı konuşmada, eğitimin toplumun geleceği için önemli olduğunu belirtti.

Duru, öğrencilere fidan ve çeşitli hediyeler dağıttı.??????????????

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
İntihar iddiası konuşulurken Ufuk Özkan'ın son paylaşımı dikkat çekti

İntihar iddiası sonrası Ufuk Özkan'ın son notu dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistik şehirde suya atlayan turist çift şehirden kovuldu

Turistik şehirde suya atlayan turist çift şehirden kovuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.