Mersin Anamur'da İlköğretim Haftası Kutlamaları

Mersin'in Anamur ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Şükrü Köymen İlkokulu'nda devam eden programda şiir okundu, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sergilendi.

Kaymakam Kemal Duru, burada yaptığı konuşmada, eğitimin toplumun geleceği için önemli olduğunu belirtti.

Duru, öğrencilere fidan ve çeşitli hediyeler dağıttı.