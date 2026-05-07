Anamur ilçesinde hac kafilesi dualarla uğurlandı
Mersin'in Anamur ilçesinde hac farizasını yerine getirecek 20 kişi için Kıbrıs Camisi'nde uğurlama töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, hacı adaylarına dualar ederek kutsal topraklarda ibadetlerinin kabul olmasını diledi.
Kıbrıs Camisi'nde düzenlenen törene İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, hacı adayları ve yakınları katıldı.
Fidan, programda yaptığı konuşmada, kutsal topraklarda yapılacak ibadetlerin kabul olmasını diledi.
Törenin ardından aileleriyle vedalaşan hacı adaları, dualar eşliğinde yola çıktı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat