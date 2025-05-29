Mersin Anamur'da Denizde Hortum Oluştu

Mersin Anamur'da Denizde Hortum Oluştu
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Akdeniz'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortum, kısa süre içinde etkisini yitirerek kayboldu.

Mersin'in Anamur ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Akdeniz'in Anamur ilçesi açıklarında hortum meydana geldi.

Hortumu gören bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Hortum, bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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