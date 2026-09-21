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Mersin Anamur'da 32 bin 120 makaron ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

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Mersin Anamur'da 32 bin 120 makaron ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı
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Mersin Anamur'da kaçak sigara ticareti yaptığı iddia edilen şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda 32 bin 120 makaron ve 1 kilo 500 gram tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde evinde 32 bin 120 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak sigara ticareti yaptığı iddia edilen zanlının ikametine operasyon düzenlendi.

Adresteki aramada 32 bin 120 makaron ve 1 kilo 500 gram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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