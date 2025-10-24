Mersin Akdeniz'de Yol ve Kaldırım Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, asfalt yama ve kaldırım tamiratı çalışmaları devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Barış, Cami Şerif, Çankaya, Güneş, Hamidiye, Üçocak ve Kiremithane mahallelerindeki sokaklarda çalışma başlattı.

Kaldırımlarda yenileme ve bakım çalışmaları yapan ekipler, yollarda da asfalt yama işlemi gerçekleştirdi.

Ekipler, Karaduvar ve Çilek mahallelerindeki yollarda yaya güvenliği için hız kesici kasisler de yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, belediyenin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.