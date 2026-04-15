Denizli'de üzerine mermer blok düşen işçi öldü

Denizli'nin Honaz ilçesinde, üzerine mermer blok düşen 28 yaşındaki işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dün akşam Kocabaş Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında çalışan Günay Can'ın üzerine mermer blok düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan işçi, ambulansla Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Can, müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.