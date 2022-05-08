Merkezi Halk Hükümeti İrtibat Bürosu, Hksar İdari Amir Seçimini Övdü

HONG KONG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki (HKSAR) Merkezi Halk Hükümeti İrtibat Bürosu, Pazar günü HKSAR'ın altıncı dönem İdari Amiri'nin başarılı şekilde seçilmesi hakkında bildiri yayınlayarak, John Lee'yi ezici bir çoğunlukla İdari Amir olarak seçilmesinden dolayı kutladı. İrtibat bürosu, Hong Kong'un özelliklerine sahip demokrasiyi geliştirmede yeni bir başarılı uygulama olarak seçimi överken, seçimin "Hong Kong'u vatanseverlerin yönetmesi" ilkesine ilişkin uygulamayı bir adım öteye taşıdığını ve yeni seçim sisteminin avantajlarını gösterdiğini belirtti. İrtibat bürosu, seçimlerin yasa ve yönetmeliklere uygun, adil, hakkaniyetli ve düzenli şekilde, rasyonel, birlik içinde ve girişimci bir atmosferde yapıldığını duyurdu.

Büro, yeni seçim sisteminin, "tek ülke, iki sistem" ilkesi ile Hong Kong'un gerçeklerine uygun iyi bir sistem olduğunu bir kez daha kanıtladığının altını çizdi. İrtibat bürosu, "Hong Kong özelliklerine sahip demokratik yola güvenimiz tam" dedi. Büro, John Lee'nin ezici oy çoğunluğu ile kazandığı zaferin Seçim Komitesi üyelerinin resmi seçimi olduğunu ve Hong Kong halkının iradesini temsil ettiğini ifade etti. İrtibat bürosu, Hong Kong'da son beş yıl içinde "tek ülke, iki sistem" ilkesinin uygulanması için olağanüstü bir döneme tanıklık edildiğini söyledi. HKSAR İdari Amiri Carrie Lam liderliğindeki HKSAR yönetim ekibinin, Hong Kong'da hukuka dayalı bir yönetim uyguladığını ve yasa değişikliği önerilerinin yanı sıra Kovid-19 ve dış ortamdaki olumsuz değişikliklerden kaynaklanan ağır etkilere sakin şekilde tepki verdiği belirtildi.

Büro, ekibin çabalarının Hong Kong'un gelecekteki gelişimi ve yeni HKSAR yönetiminin çalışmaları için sağlam bir temel oluşturduğunu bildirdi. İrtibat bürosu, John Lee'ye duyduğu güveni dile getirerek, HKSAR hükümetine ve toplumun her kesiminden insanlara Hong Kong'un gelişimi için yeni bir sayfa açması için liderlik etmesini beklediğini belirtti.

Xinhua / Güncel