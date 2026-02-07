Haberler

Meriç Nehri'nin taştığı köyde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Edirne'de Meriç Nehri'nin taşması sonucu seddede mahsur kalan iki işçi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. İşçilerin sağlık durumları iyi. Nehrin debisi yükselmeye devam ediyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nin taşması nedeniyle seddede mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı.

Meriç Nehri'nin debisinin artması nedeniyle Elçili köyünde tarım arazileri su altında kaldı.

Bölgede su pompası inşaatında çalışan bir kepçe operatörü ve kamyon şoförü taşkın koruyucu seddelerde mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Edirne Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri botla mahsur kalan işçilerin bulunduğu alana gitti.

Yılmaz Yavuz ve Ömer Faruk Balakan bulundukları yerden karaya çıkarıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.

Bu arada nehrin debisindeki artış devam ediyor.

Sabah saatlerinde 1119 metreküp/saniye olan debi son ölçümlerde 1257 metreküp/saniyeye yükseldi.

Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel
