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Meriç Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

Meriç Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti
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Meriç Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği'nin olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda başkanlığa Hasan Sivri, başkan yardımcılığına Yasin Çelik ve diğer yönetim kurulu üyeleri seçildi. Başkan Sivri, dernek faaliyetlerini hızlandıracaklarını ve ilçenin gelişmesine katkı sağlayacak projelerde yer alacaklarını ifade etti.

Meriç Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçedeki bir tesiste yapılan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Hasan Sivri, başkan yardımcılığına Yasin Çelik, genel sekreterliğe Volkan Uygur, muhasip üyeliğe Uğur Koç ve yönetim kurulu üyeliğine Mehmet Koçan seçildi.

Başkanlığa seçilmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirten Sivri, görevi devraldığı Mustafa Ateş'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İlçenin gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalar yaptıklarını ifade eden Sivri, şunları kaydetti:

"Dernek üye sayımızı artırarak önümüzdeki dönemde dernek faaliyetlerine hız kazandıracağız. Özellikle Meriç için kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlik ve beraberlik içinde koordineli bir şekilde çalışacağız.

Amacımız göç veren değil göç alan ilçe konumuna ulaşmaktır. 'Her şey daha yaşanılabilir bir Meriç için' sloganıyla çıktığımız bu yolda biz gençler olarak ilçemize yararlı olacak her türlü faaliyette var olacağız."

Kaynak: AA / Volkan Uygur - Güncel

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