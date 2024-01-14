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Mercedes-Benz, Çin'de Elektrikli Otomobil Teslimatlarını İki Katına Çıkardı

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Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, Çin'deki müşterilerine geçen yıl yaklaşık 765.000 adet tamamen elektrikli otomobil (NEV) teslim etti. Şirketin yıllık NEV teslimatları iki kattan fazla arttı.

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, Çin'deki müşterilerine geçen yıl yaklaşık 765.000 adet tamamen elektrikli otomobil (NEV) teslim etti. Böylece şirketin yıllık NEV teslimatları iki kattan fazla artmış oldu.

Şirketten Perşembe günü yapılan açıklamada, şirketin üst düzey lüks ürün yelpazesinin hızlı büyümesini sürdürdüğü, Mercedes-Maybach modelinin yüzde 21 ve G sınıfı modelinin ise yüzde 22 yıllık büyüme kaydettiği belirtildi.

Çinli tüketicilerin e-mobilite deneyimini geliştirmek için Chengdu, Foshan, Qingdao, Chongqing, Kunming, Wuhan, Suzhou ve Changzhou kentlerinde Mercedes-Benz süper şarj istasyonları faaliyete geçti. Şirketin halka açık şarj hizmeti çerçevesinde şu anda Çin genelinde 340'tan fazla kentte yaklaşık 590.000 halka açık şarj ünitesi bulunuyor.

Beijing'deki Mercedes-Benz Satış Hizmetleri şirketinin Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Oliver Britz'e göre, Mercedes-Benz bu yıl Çinli müşterilere çoklu sürüş modu ile çoklu ürün yelpazesini kapsayan 15'ten fazla yeni model sunacak.

Şirketin yerel Ar-Ge ağı şu anda Beijing ve Shanghai kentlerini kapsarken, Ar-Ge ekibinde 2.000 kişi çalışıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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