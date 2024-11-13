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Meram'da Kaçak Yapılarla Mücadele Devam Ediyor

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Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçedeki tarım arazileri üzerine yapılan kaçak yapılarla etkin bir şekilde mücadele ettiklerini belirtti. Emlakçıların yasak olan arazilere inşa edilen lüks villalara dikkat çeken Kavuş, yıkım süreçleri ve alınan önlemleri vurguladı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçede "hobi bahçesi" adı altında tarım arazileri üzerine yapılan kaçak yapılarla aralıksız mücadele ettiklerini söyledi.

Kavuş, Tantavi Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, ilçede faaliyet gösteren bazı emlakçıların üzerine bina, ev yapımı yasak olan tarım arazilerini vatandaşlara sattığını, bu araziler üzerine yasak olduğunun bilinmesine rağmen kaçak lüks villaların yapıldığını dile getirdi.

Belediye tarafından bu yapıların yıkıldığını görseller eşliğinde anlatan Kavuş, "Tarım arazileri illegal yöntemlerle parsellere bölündü. Alınan önlemler sonrası emlakçılar, yöntem değiştirerek kooperatif usulüyle satışa yöneldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıkım talimatı geldi. Tarım arazilerinde illegal yapılaşmaya izin vermeden yolumuza devam edeceğiz. Meram'da kaçak yapıyla mücadeleden, hak ve adaletten vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Taner Aydın - Güncel
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