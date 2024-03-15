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Meral Danış Beştaş İstanbul'da Seçim Çalışmalarını Sürdürdü

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Maltepe ve Sultanbeyli'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Beştaş, Maltepe Meydanı'ndaki seçim standını ziyaret etti ve esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra Sultanbeyli Kent Meydanı'nda halka seslendi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Maltepe ve Sultanbeyli'de sürdürdü.

Maltepe Meydanı'ndaki partisinin seçim standını ziyaret eden Beştaş, burada parti üyeleriyle halay çekti, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra Beştaş, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda seçim otobüsünden halka seslendi.

Beştaş'a eşlik eden 27. Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de yaptığı konuşmada, haftalardır İstanbul'da gezdiklerini halkla buluştuklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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