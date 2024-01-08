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Meral Akşener, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi ve toplantı sonrası basın açıklaması yapılacak.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İYİ Parti Genel Merkez ek binada düzenlenen toplantıda İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın açıklaması yapacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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