Meral Akşener, Çukurova Belediye Başkan adayı Soner Çetin'i kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çukurova Belediye Başkan adayı Soner Çetin'i genel merkezde kabul etti. Görüşmeye Genel Başkan Yardımcıları Burak Akburak ve Türker Yörükçüoğlu da katıldı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çukurova Belediye Başkan adayı Soner Çetin'i kabul etti.
İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener'in genel merkezdeki makamında gerçekleşen görüşmede, Genel Başkan Yardımcıları Burak Akburak ve Türker Yörükçüoğlu da yer aldı.