İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çukurova Belediye Başkan adayı Soner Çetin'i kabul etti.

İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener'in genel merkezdeki makamında gerçekleşen görüşmede, Genel Başkan Yardımcıları Burak Akburak ve Türker Yörükçüoğlu da yer aldı.