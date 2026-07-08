Haberler

Muğla'da tüfekle bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan H.K'nin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan C.K. tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Özlüce Mahallesi'nde dün gece saatlerinde çıkan tartışmada tüfekle ateş açtığı H.K'nin (44) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan C.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli C.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
ABD, İran'ı peş peşe vurdu

Çatışmalar bir anda şiddetlendi! ABD, gece yarısı peş peşe vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sözleşmeleri uzatıldı! Fenerbahçe'de 3 imza birden

Açıklamalar peş peşe geldi: Fenerbahçe'de 3 imza birden
Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi

Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar

AVM otoparkında skandal görüntü! Apar topar kaçmak zorunda kaldılar
Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA'ya savaş açtı

Messi ve FIFA'ya savaş açtı
Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

Dün karış karış İstanbul'u gezen Başbakan, bugün de soluğu o ilde aldı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı

Trump böyle karşılandı, kapıdaki sohbet dakikalarca sürdü