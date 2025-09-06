Menteşe'de Takla Atan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Osman Ö. idaresindeki otomobilin Yerkesik Mahallesi yolunda takla atmasının ardından sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Osman Ö. idaresindeki 48 V 6487 plakalı otomobil, Yerkesik Mahallesi yolunda takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Osman Ö'nün cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
