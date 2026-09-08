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Menteşe'de metruk binada çıkan yangında hasar oluştu

Menteşe'de metruk binada çıkan yangında hasar oluştu
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde kullanılmayan metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kullanılmayan metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kiramettin Mahallesi'nde metruk binada yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, binanın alevli şekilde yandığını belirledi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sonucu metruk bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Müdahale sırasında bitişikteki evin çatısı ve bir araçta da hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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