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Menteşe'de ev yangını

Menteşe'de ev yangını
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bozyer Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, taş yapıda bulunan evin alevli şekilde yandığını ve yangının bitişikteki eve sıçrama riski bulunduğunu belirledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın tankerlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede ekiplerce soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA
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