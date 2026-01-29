Haberler

Menteşe'de sağanak; metrekareye 2 günde 60 kilogram yağış düştü

Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde son iki günde metrekareye 60 kilogram yağış düşmesi sonucunda tarım arazileri su altında kaldı. Belediye ekipleri yağış sonrası teyakkuza geçti.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. İlçe merkezinde son 2 günde metrekareye 60 kilogram yağış düştü.

Menteşe'de 27 Ocak günü sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Orhaniye, Kafaca ve Yerkesik mahallelerindeki tarım arazileri de su altında kaldı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Menteşe'de son 2 günde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Yağışların 2 Şubat'a kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

