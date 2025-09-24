Menteşe'de 11. Göktepe Kültür ve Dayanışma Şenliği 27 Eylül'de Başlıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek "Göktepe Kültür ve Dayanışma Şenliği" 27 Eylül'de yapılacak.

Göktepe Mahallesi'nde, Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen etkinlikle mahallenin kültürünün, dayanışma ruhunun tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Dernek Başkanı İbrahim Şahin, şenlik öncesi düzenlediği basın toplantısında, 2004'te temelleri atılan ve 2014'te resmileşen dernek aracılığıyla Muğla'da hemşehrilik bilincinin oluşturulmasına bir nefes sağlayabilmek istediklerini söyledi.

Şahin, şenliğin amacının genç nesillerin köklerine olan bağını güçlendirmek ve "ilerleyen zamanlarda kimse köye gitmeyecek veya toprağını tanımayacak" endişesini gidermek olduğunu ifade etti.

Sabah misafirlerle yapılacak kahvaltıyla başlayacak olan şenlik, kortej yürüyüşü ve protokol konuşmalarıyla edecek. Etkinlik boyunca yöresel ürünlerin satıldığı bir de pazar acıkılacak.

Dj Aytuğ, Zurnazen Mesut Külahlı, Karauzunlar ince saz ekibi ve Mehmet Topçuoğlu'nun da konser vereceği şenlik, temsili yöresel düğün kına yakma merasimiyle son bulacak.