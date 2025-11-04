Menşure Uçak'tan Bağımlılıkla Mücadeleye Destek: İpek Eserler Sergisi

Bursa'da yaşayan 56 yaşındaki ipek koza sanatçısı Menşure Uçak, yaptığı sanat eserlerinden ve açtığı sergiden elde edeceği geliri Yeşilaya bağışlayacak.

Yaklaşık 6 senedir ipek kozasından tablo, kapı süsü, dekoratif eşya gibi hediyelik ürünler yapan 4 çocuk annesi Menşure Uçak, 3 yıl önce Yeşilay gönüllüsü olmaya karar verdi.

Daha sonra Yeşilay yararına bir şey yapmak isteyen Uçak, eserlerini bir sergi aracılığıyla satarak, gelirini bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere bağışlamak için çalışmalara başladı.

Yaklaşık 60 eseri 1,5 yılda hazırlayan Uçak, Barış Manço Kültür Merkezi'nde açtığı sergiden elde edip bağışlayacağı gelirle bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere bir nebze olsun fayda sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Menşure Uçak, AA muhabirine, sergideki eserlerin tamamının ipek kozasından yapıldığını söyledi.

Bursa'nın ipeğin ana vatanı olduğunu belirten Uçak, "O yüzden burada bu sanat daha anlamlı oluyor. Daha güzel, daha geniş şekilde icra ediliyor. İpek böceği, kozasını delmeden önce işleme koyulduğu zaman ipek de elde ediliyor ipek kumaşı da elde ediliyor. Biz onları daha önce ipek kumaşına gitmeden önce satın alarak bu çiçekleri yapıyoruz." diye konuştu.

Uçak, serginin gerçekleşmesinde kıymetli bir hayırsever arkadaşının da katkı sunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Mazhar Osman'ın 1900'lerin başlarında o yokluk içerisinde geleceği düşünerek Yeşilayı kurması beni çok etkiledi. Bir insanın ufkunun bu kadar geniş olması yani bizleri, gelecekteki insanları bu kadar düşünmüşken, biz de bugün bağımlı olanlar için 'ne yapabiliriz?' diye düşünerek bu hikayeden etkilenerek aslında yola çıktım. İnşallah faydalı şeylere vesile oluruz. Ben sergiyi hazırlarken de hep dua ederek hazırladım. İnşallah her bir kuruşu, bir kardeşimizin şifasına, kurtulmasına, yeni ufuklar bulmasına vesile olur. Her ne kadar yüzünü görmediğimiz, tanımadığımız insanlara dahi olsa hep öyle dua ederek, öyle dileklerde bulunarak sergiyi hazırladık."

Sergiyi ziyaret eden Vali Yardımcısı Mustafa Güney de Yeşilayın, toplumun önemli bir sorunuyla mücadele ettiğini dile getirdi.

Eskiden yalnızca tütün, uyuşturucu bağımlılığı varken, şimdilerde bağımlılık türlerinin de arttığına değinen Güney, "Yeşilay son yıllarda güzel bir atılım yaptı. Bütün illerde, ilçelerde örgütlenmeye başladı. Onun için Yeşilaya çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde açılan sergi, 9 Kasım'a kadar gezilebilecek.