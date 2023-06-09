Mengen-Yeniçağa Devlet Yolu'ndaki toprak akıntısı

Mengen-Yeniçağa Devlet Yolu'nun 24. kilometresinde meydana gelen toprak akıntısı nedeniyle trafik Mengen istikametinde iki yönlü veriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, Mengen-Yeniçağa Devlet Yolu'nun 24. kilometresinde yaşanan toprak akıntısı sebebiyle trafik Mengen istikametinde iki yönlü verilirken, akıntının temizlenmesine de başlandı.

Ayrıca temizleme çalışmaları ve tedbir için gidiş yönünde tek şerit trafiğe kapatıldı.