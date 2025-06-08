Mengen'de Orman Yangını Söndürüldü

Mengen'de Orman Yangını Söndürüldü
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Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının bir elektrik direğindeki arıza sonucu çıktığı belirtildi.

BOLU'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Mengen ilçesi Gökçesu beldesi yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre; bir elektrik direğinde meydana gelen arıza nedeniyle çıkan yangın, ormana sıçradı. Ormandaki kuru ot ve yaprakların tutuşması sonucu, örtü yangını meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Mengen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin saatler süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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