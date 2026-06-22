Madende göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 6'ncı gününde
Bolu'nun Mengen ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisi Muhammed Özkul'un cansız bedenine ulaşıldı. Zonguldak'tan gelen TTK tahlisiye ekipleri tarafından çıkarılan ceset, otopsi için hastaneye kaldırıldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bolu'nun Mengen ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisi Muhammed Özkul'un cansız bedenine ulaşıldı. Özkul'un cansız bedeni, Zonguldak'tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri tarafından göçüğün yaşandığı alandan alınarak dışarı çıkartıldı. Özkul'un cesedi otopsi için Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mutlu YUCA/MENGEN(Bolu),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı