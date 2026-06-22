Haberler

Madende göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 6'ncı gününde

Madende göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 6'ncı gününde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisi Muhammed Özkul'un cansız bedenine ulaşıldı. Zonguldak'tan gelen TTK tahlisiye ekipleri tarafından çıkarılan ceset, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bolu'nun Mengen ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisi Muhammed Özkul'un cansız bedenine ulaşıldı. Özkul'un cansız bedeni, Zonguldak'tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri tarafından göçüğün yaşandığı alandan alınarak dışarı çıkartıldı. Özkul'un cesedi otopsi için Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mutlu YUCA/MENGEN(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı

Metroda başörtülü hemcinsine nefret kusan kadın için karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Pınar Altuğ için olay sözler

Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan başkan AK Parti'de! Erdoğan'ın elini öpüp rozeti taktı
İnsan olan bunu nasıl yapar? Bu görüntüye büyük tepki var

İnsan olan bunu nasıl yapar? İnfial yaratan görüntü

4 çocuk yetim kaldı! Pencereden içeri bakan yakınları telefona sarıldı

Pencereden içeri bakan yakınları telefona sarıldı
Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı

Kesenler, bambaşka bir görüntüyle karşılaşıyor
Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler

Kaçırılan İBB müdürünün ifadesinde bomba "İmamoğlu" detayı
Bulduğu bir deste parayı teslim ettiği kişinin sorusu karşısında şoke oldu

Bulduğu parayı teslim ettiği kişinin sorusu karşısında şoke oldu